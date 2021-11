यूपी इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा की तारीख का ऐलान, इस तरह होगा एग्जाम

UP Engineering Services exam date announced Exams will be Held This Way- उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने यूपी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की तारीख का ऐलान कर दिया है। परीक्षा 23 जनवरी, 2022 को आयोजित होगी। इस परीक्षा के माध्यम से लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.), आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग एवं अन्य विभागों में कुल 281 पदों पर भर्ती की जाएगी।