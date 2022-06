क्या होता है 'हनीट्रैप', कैसे फंस जाते हैं बड़े अफसर से लेकर शातिर अपराधी

What is Honeytrap: अक्सर खबरों में हनीट्रैप शब्द सुनने को मिलता है। आइए जानते हैं क्या होता है हनीट्रैप। कैसे बड़े बड़े अफसर और शातिर अपराधी फंस जाते हैं।

हनीट्रैप, जैसा नाम से ही जाहिर है हनी यानि शहद और ट्रैप मतलब जाल। एक ऐसा मीठा जाल जिसमें फंसने वाले को अंदाजा भी नहीं होता कि वो कहां फंस गया है और किसका शिकार बनने वाला है। खूबसूरत महिला एजेंट्स सेना के अधिकारियों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती हैं और उनसे महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर लेती हैं।

What is honeytrap how get trapped senior officers and criminals