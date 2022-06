यूपी का ऐसा अस्पताल जहां फोन के साथ एंट्री बैन, दादागीरी ऐसी कि ‘इलाज कराना है तो पहले बैग चेक कराओ’

UP News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक ऐसा अस्पताल है जहां यदि आपके पास फोन है तो आुका इलाज नहीं हो सकता है। दादागीरी इतनी है कि स्टाफ का कहना है कि बिना बैग चेक करे इलाज नहीं।

अगर आप यूपी के हमीरपुर जिला महिला अस्पताल जा रहे हैं तो अपना फोन घर पर छोड़ कर आइए वरना आप अस्पताल में प्रवेश नही कर पाएंगे। कुछ ऐसा हाल है जिला महिला अस्पताल का जहां ताबड़तोड़ वीडियो वायरल होने के बाद तुगलकी फरमान जारी है।

UP Hospital Entry Banned with Phone first get bag checked Fr treatment