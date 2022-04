Earth Day 2022: क्या समय से पहले खत्म हो जाएंगे प्राकृतिक संसाधन, जानिए क्या है प्रदेश की स्थिति

World Earth Day Theme: आज के दिन यानि 22 अप्रैल को हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का जिस तरह से दोहन हो रहा है उसके अनुसार समय से पहले ही संसाधन खत्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा। इस बार की थीम इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट रखी गई है।

पृथ्वी सभी जीवों के लिए जीवनदायिनी है। जीवन जीने के लिए जिन प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत एक पेड़, एक जानवर या फिर एक इंसान को होती है, पृथ्वी वह सब हमें प्रदान करती है। ये दिन एक मौका होता है जब करोड़ों लोग मिलकर पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियों जैसे कि, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैवविविधता संरक्षण के लिए प्रयास करने में और जागरुक हों। वक्त के साथ सभी जरूरी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस कदर हो रहा है कि समय से पहले की सभी संसाधन खत्म हो सकते हैं। वहीं हरियाली के संरक्षक बन भी बहुत लोग काम करते हैं। इन्ही में से एक है गुलशन बाब।

