Summer Holidays: छुट्टियों में घूमने के लिए ये सात जगह हैं खास, न गर्मियों का एहसास न बजट में असर

Summer Holidays Places in India: यदि आप उत्तर प्रदेश या आप-पास के गर्मी वाले क्षेत्रों से है तो अपनी गर्मियों की छुट्टियां इन ठंडी जगहों पर कम बजट में अच्छे से बिता सकते हैं। झीलों और पहाड़ो की वादियों में पलों को यादगार बना सकते हैं।

लोग गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाने लगे हैं। लेकिन एक तरफ गर्मियां तो दूसरी तरफ बजट चिंता बना हुआ है। लेकिन हम आपको ऐसी सात खास जगहों से रूबरू कराते हैं जहा न तो गर्मियों का एहसास होगा और न ही बजट बिगड़ा। परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियां को यादगार बना सकेंगे। गर्मियों में सबसे बेहतरीन हिल स्टेशन होते हैं। यहां बहुत गर्मियों का प्रभाव नहीं रहता और न ही बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ रहती है। अलग अलग बजट में पैकेज उपलब्ध होते हैं। इससे बजट पर भी असर नहीं पड़ता है।

Destinations for Summer Vacations in India under low budget