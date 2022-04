National Civil Service Day 2022: क्या आप भी जानते हैं भारत कौन था पहला आईएएस, कितना होता है पॉवर, क्या मिलती हैं सुविधाएं

National Civil Service Day2022: देश की सर्वोच्च नौकरी राष्ट्रीय लोक सेवा यानि आईएएस (IAS) मानी जाती है। 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर आईएएस के इतिहास, पावर, सविधाओं पर एक खास रिपोर्ट।

देश में सबसे बड़ी नौकरी आईएएस मानी जाती हैं। आज ही के दिन 21 अप्रैल 1947 में गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था। इस तरह का पहला समारोह 21 अप्रैल, 2006 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। इसलिए, 2006 से 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोकदल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बता दें इस दिन लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत में सिविल सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवा समूह A और समूह B की व्यापक सूची शामिल है।

