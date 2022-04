इंस्पेक्टर साहब को अब होटल नहीं सरकारी या किराये के घर पर रहना होगा, जानिए मुख्यमंत्री ने क्या जारी किए आदेश

Uttar Pradesh Police: उत्तर प्रदेश सरकार इन दिनों फुल एक्शन में है। मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक के लिए नए फरमान जारी हो गए। बुधवार को पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाहियों के लिए नया फरमान जारी कर दिया है।

थानेदार अब अपने क्षेत्र के किसी भी होटल में घरौंदा नहीं बना सकेंगे। उन्हें रात में अपने क्षेत्र में ही रुकना होगा। इसके लिए चाहे वह सरकारी आवास का इस्तेमाल करें या फिर किराए पर मकान लेकर रहें, मगर अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से यह निर्देश पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के लिए किए गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर शासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।

