अब तंत्र विद्या से कम होगी महंगाई, बनारस में 11 नींबू की चढ़ाई गई बलि

Price Hike: महंगाई से परेशान लोगों ने धर्म नगर काशी में तंत्र विद्या की पूजा की। महंगाई से राहत के लिए मां आदिशक्ति के चरणों में 11 नींबू की बलि चढ़ाई। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की।

पेट्रोल डीजल से लेकर फिर सब्जियां तक महंगाई के पूरे शबाब पर हैं। खास कर नींबू की बढ़ती कीमतों ने फलों की कीमत को भी पिछाड़ दिया। ऐसी महंगाई पर लगाम लगाने के लिए अह तंत्र विद्या शुरू हो गई। प्रदेश में मंहगाई कम करने के लिए धर्म नगरी बनारस में नींबू की बलि दी गई। महंगाई से परेशान लोगों द्वारा की गई तंत्र विद्या की ये पूजा चर्चा का विषय बनी हुई है।

Because of Price Hike 11 lemon Sacrificed in front of Godess in Banara