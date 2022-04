शिक्षा विभाग का गजब मजाक, आरटीई के तहत बना दी 9 हजार बच्चों की लिस्ट, लेकिन प्रवेश के लिए भटक रहे बच्चे

Right to Education: बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राइट टू एजूकेशन से छात्रों को दाखिला नहीं मिल रहा, लेकिन भविष्य जरूर खतरे में हैं। विभाग ने लखनऊ में 9 हजार छात्रों की सूची जारी कर दी पर स्कूलों ने एडमिशन देने से इंकार कर दिया।

राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूलों में दाखिला कराने को लेकर विभाग बच्चों के भविष्य के साथ गजब खिलवाड़ कर रहा है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में आरटीई के तहत बच्चों को मिलने वाले एडमिशन का मामला अभी तक साफ नहीं हुआ। बच्चे और उनके अभिभावक शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए दौड़ लगा रहा हैं। स्कूल की लिस्ट में नाम आने के बावजूद बच्चों एडमिशन नहीं मिल रहा। वहीं, शिक्षा विभाग के पास करोड़ों का बजट बकाया होने की बात कहकर स्कूल भी प्रवेश देने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में बच्चों के प्रवेश बीच में अटक गए हैं।

Students not Getting Admission by Right to Education