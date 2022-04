Ration Card: अगर आपके पास भी हैं ये चीजें तो निरस्त हो जाएगा राशन कार्ड, फर्जीवाड़े में हो सकती है कार्यवाही

Ration Card Update: शासन ने फर्जीवाड़ा कर राशन लेने वालों पर कड़ा रुख अपनाया है। यदि कोई छह महीने से राशन नहीं ले रहा तो उसका कार्ड निरस्त हो जाएगा। लेकिन आप राशन ले रहे और आपके कुछ खास चीजों के हकदार हैं तो राशन कार्ड निरस्त कर कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश में लाखों की संख्या में कार्डधारकों ने पांच महीने बीतने के बावजूद राशन नहीं लिया है। उन सभी राशन कार्ड धारकों की जांच कराकर उनका कार्ड निरस्त किया जाएगा। इतना ही बल्कि ऐसे सकुशल अपात्र जो राशन कार्ड का लाभ ले रहे उनके भी राशन कार्ड निरस्त हो जाएंगे। यदि किसी लाभार्थी के पास कार, ट्रैक्टर और जमीन वालों के राशन कार्ड भी निरस्त है तो निरस्त कर दिए जाएंगे।

Ration card will be Cancelled if Anyone Have Field and Car