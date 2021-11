यूपी में योगी सरकार गायों के लिए शुरू करेगी एम्बुलेंस सेवा, सभी में एक डॉक्टर और दो स्टाफ

Yogi Government will Start Ambulance Service for Cows in UP- उत्तर प्रदेश में अब गायों के इलाज के लिए 24 घंटे एंबुलेंस सेवा (Ambulance Sewa) मौजूद रहेगी। योगी सरकार ने गायों को तुरंत चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए अभिनव एंबुलेंस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। एंबुलेंस में पशु चिकित्सक और पशु चिकित्सा स्टाफ के दो सदस्य होंगे।