Rain Alert: 26, 27 को छत्तीसगढ़ के कई जिलों में होगी भारी बारिश, IMD की चेतावनी

दरअसल मध्यप्रदेश में बने लो-प्रेशर एरिया का असर छत्तीसगढ़ पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, वहीं बिलासपुर और सरगुजा संभाग में मध्यम से भारी वर्षा हुई है। रविवार को तापमान की बात करें तो दुर्ग में अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री और न्यूनतम 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए सतर्क और सावधान रहें।