US Stimulus Package और Monsoon के हाल पर निर्भर करेगी Share Market की चाल

नई दिल्ली। अमरीका में नए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज ( New US Stimulus Package ) की उम्मीद के साथ-साथ प्रमुख वैश्विक आर्थिक आंकड़ों से दुनिया के शेयर बाजार ( Share Market ) की चाल का असर इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार पर भी रहेगा। बीते सप्ताह विदेशी बाजारों से मिले कमजोर संकेतों से सेंसेक्स ( Sensex ) और निफ्टी 50 ( Nifty 50 ) गिरावट के साथ बंद हुए और आगामी कारोबारी सप्ताह के दौरान भी भारतीय शेयर बाजार की चाल विदेशी संकेतों के साथ-साथ मानसून ( Monsoon ) की प्रगति से तय होगी। हालांकि, सप्ताह के दौरान प्रमुख कंपनियों के जारी होने वाले वित्तीय नतीजों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत ( Crude Oil Price in International Market ) के साथ-साथ अन्य घरेलू कारकों पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी।

इस सप्ताह पैकेज ऐलान कर सकता है अमरीका

कोरोना के कहर से निपटने के लिए अमरीका फिर प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा है, मगर इसमें हो रही विलंब के कारण निवेशक असमंजस की स्थिति में हैं। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई और कारोबारी रॉबर्ट ट्रंप का शनिवार को निधन हो गया है। जानकारों की मानें तो इस हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप की ओर से स्टिमुलस पैकेज का ऐलान कर सकता है। जिसकी वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है।

अमरीकी चीन तनाव

दूसरी ओर अमरीका और चीन के बीच तनाव और कोरोना के कहर का साया लगातार वैश्विक बाजार पर बना हुआ है। अमरीका और चीन के बीच व्यापारिक करार के पहले चरण की समीक्षा भी लंबित हो गई है और इसके लिए कोई नई तारीख की घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा, अमरीका, जापान और यूरो एरिया में जारी होने वाले प्रमुख आर्थिक आंकड़ों का असर वैश्विक बाजार पर रहेगा। सप्ताह के आरंभ में सोमवार को जापान में औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े जारी होंगे। वहीं, सप्ताह के आखिर में शुक्रवार को अमरीका और यूरोप में अगस्त महीने के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पीएमआई के आंकड़े जारी होंगे।

मानसून पर रहेगी नजर

मानूसन की चाल अगस्त में फिर सुधरी है और देशभर में खरीफ फसलों की अच्छी बुवाई हुई है जिससे बंपर पैदावार की उम्मीद की जा रही है। हालांकि, यह सब आगे मानसूनी बारिश की स्थिति पर निर्भर करेगा, इसलिए निवेशकों नजर मानसून की चाल पर भी रहेगी। सप्ताह के दौरान कई कंपनियां चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के अपने वित्तीय नतीजे जारी करने वाली हैं। उधर, सुप्रीम कोर्ट में टेलीकॉम कंपनियों से संबंधित एजीआर मामले में सोमवार को सुनवाई होने वाली है जिस पर बाजार की नजर रहेगी।

सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट

बीते सप्ताह के आखिरी सत्र में शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट आने से सेंसेक्स और निफ्टी साप्ताहिक आधार पर मामूली कमजोरी के साथ बंद हुए। बंबई स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सप्ताह के मुकाबले 163.23 अंकों यानी 0.43 फीसदी की गिरावट के साथ 37,877.34 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी भी बीते सप्ताह के मुकाबले 35.65 अंकों यानी 0.32 फीसदी की कमजोरी के साथ 11,178.40 पर बंद हुआ।