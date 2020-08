जब Robert Trump ने भाई Donald Trump के साथ काम ना करने की खाई थी कसम

नई दिल्ली। 15 अगस्त की रात को न्यूयॉर्क सिटी के एक हॉस्पिटल में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( American President Donald Trump ) के सबसे छोटे भाई रोबर्ट ट्रंप ( Robert Trump Dies ) का निधन हो गया। वो काफी दिनों से आईसीयू में थे। मौत के कारणों के कारणों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। रोबर्ट ट्रंप भाई बहनों में सबसे छोटे होने के साथ डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबियों में थे। डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब दोनों भाईयों में बिजनेस में लॉस को लेकर दरार आ गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने रोबर्ट ट्रंप को उस नुकसान का जिम्मेदार बताया था। जिसके बाद रोबर्ट ट्रंप ने डोनाल्ड के साथ काम ना करने की कसम खाई थी।

पांच भाई बहनों में सबसे छोटे थे रोबर्ट ट्रंप

रोबर्ट ट्रंप परिवार में सबसे छोटे थे। उनको मिलाकर वो पांच भाई बहन थे। जिनमें से उनके बड़े भाई डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। डोनाल्ड और रोबर्ट कितने करीबी थे इस बात अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रोबर्ट बेहद शांत और आराम से जिंदगी गुजारने वाले व्यक्ति हैं और उनकी जिंदगी रोबर्ट इकलौते ऐसे इंसान हैं जिसे वो हनी बुलाते हैं।रोबर्ट डोनाल्ड ट्रंप से तीन साल छोटे थे। उनकी मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रोबर्ट मेरे सिर्फ भाई ही नहीं थे, बल्कि मेरे बेस्ट फ्रेंड भी थे। वो मुझे बेहद याद आएंगे, लेकिन हम एक बार फिर से मिलेंगे। उनकी यादें मेरे दिल में हमेशा ताजा रहेंगी।

वॉल स्ट्रीट से की थी करियर की शुरूआत

अपने पारिवारिक कारोबार से इतर रोबर्ट ट्रंप ने अपने करियर की शुरूआत कुछ अलग तरीके से की। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रोबर्ट ट्रंप की शुरूआत वॉल स्ट्रीट में कॉरपोरेट फाइनेंस से की। कुछ सालों के बाद वो अपने पिता के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ गए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की कई कंपनियों को भी संभाला ट्रंप मैनेज्मेंट में रोबर्ट प्रेसीडेंट भी रहे। जेनीमैक्स मीडिया के बोर्ड डायरेक्टर्स में भी शामिल रहे। साथ ही शर्ट एलसीसी में उन्होंने इंवेस्टमेंट भी किया हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 2016 में भाई डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसीडेंट इलेक्शन के कैंपेन में मीडिया से दुरिया बनाते हुए काफी अहम भूमिका निभाई थी।

जब खाई थी डोनाल्ट ट्रंप के साथ काम ना करने की कसम

ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप और रोबर्ट ट्रंप के बीच कभी खटास या दूरियां नहीं आई। ट्रंप परिवार की बायोग्रफी लिखने वाली ग्वेंडा ब्लेयर की किताब ‘The Trumps: Three Generations that Built an Empire' में लिखसा है कि बात 1980 के दशक की है। डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट ट्रंप को अटलांटिक सिटी कैसीनो परियोजना की देखरेख करने के लिए चुना था। डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त कहा था कि रोबर्ट इस काम के लिए एकदम सही है। लेकिन कसीनो कारोबार डूब गया। जिसके बाद बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रोबर्ट को ही इसका जिम्मेदार ठहराया था। ब्लेयर के अनुसार ताजमहल कसीनो के जब स्लॉट मशीनें में शुरुआती वीकेंड पर जाम हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप ने रोबर्ट ट्रंप की इस बात को लेकर काफी निंदा की। जिसके बाद रोबर्ट वहां से चले और फिर कभी अपने भाई के लिए काम नहीं किया।