Elon Musk के एक Tweet से लोखों निवेशक कंगाल, अब मिल सकता है 2.6 बिलियन डॉलर का मुआवजा, जानिए पूरा मामला

वादी के वकील जोसेफ कॉचेट ने फैसले के बाद कहा कि यह जीत सिर्फ ट्वीटर निवेशकों के लिए नहीं है बल्कि पूरे पब्लिक मार्केट के लिए एक संदेश है कि अमीर और ताकतवर होना कानून से ऊपर नहीं होता। इस केस ने साबित किया कि एक सामूहिक मुकदमे के जरिए आम निवेशक भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति को अदालत में खींच सकते हैं और जिता भी सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, Musk के वकीलों ने तुरंत अपील का ऐलान कर दिया है। यानी यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ऊपरी अदालत में इस फैसले को पलटने की कोशिश होगी।