Stock Market: ट्रंप की एक पोस्ट और पलट गई US बाजार की तस्वीर, क्या भारतीय बाजार में सोमवार को होगी तेज शुरुआत?

शुक्रवार को S&P 500 इंट्राडे में 6,473 अंक तक गिर गया था। फिर ट्रंप की ट्रुथसोशल अकाउंट पर एक पोस्ट आई और देखते ही देखते इंडेक्स 6,506 अंक पर बंद हुआ। इस एक पोस्ट ने S&P 500 में 900 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप वापस ला दिया। हालांकि इस रिकवरी के बावजूद S&P 500 ने पूरे हफ्ते में 1 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप गंवाया। यानी एक पोस्ट ने राहत दी, लेकिन हफ्तेभर का नुकसान पूरा नहीं हुआ। यह आधुनिक बाजार की सबसे बड़ी सच्चाई है कि आज के दौर में किसी देश के राष्ट्रपति का एक बयान पूरी दुनिया के बाजारों की दिशा बदल सकता है।