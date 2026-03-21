Share Market: मात्र 500 करोड़ दूर है FPI बिकवाली का ऑल-टाइम रिकॉर्ड, सेंसेक्स 8.3% धड़ाम, जानिए आंकड़ें

एक तरफ FPI बाजार से पैसा खींच रहे हैं, दूसरी तरफ घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DII बाजार को थामने की कोशिश में लगे हैं। शुक्रवार को FPI ने 5,518 करोड़ रुपये निकाले, फिर भी सेंसेक्स 326 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। यह DII और रिटेल निवेशकों की खरीदारी का असर था। लेकिन यह लड़ाई बेमेल है। FPI रोज औसतन 7,000 करोड़ रुपये की बिकवाली कर रहे हैं जबकि घरेलू संस्थाएं पूरी ताकत लगाकर भी बाजार को बड़ी गिरावट से बचाने में जुटी हैं। नतीजा यह है कि बाजार न बुरी तरह टूट रहा है, न संभल पा रहा है। हाई वोलैटिलिटी के बीच झूल रहा है। शुक्रवार को सेंसेक्स ने 1,000 पॉइंट की तेजी दिखाई लेकिन प्रॉफिट बुकिंग ने उसे 326 पॉइंट पर समेट दिया।