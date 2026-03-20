E-Commerce: फ्लिपकार्ट CFO श्रीराम वेंकटरमण ने दिया इस्तीफा, IPO आने से पहले कंपनी में हुआ बड़ा बदलाव

फ्लिपकार्ट का यह बदलाव उसके IPO प्लान से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी जल्द ही बैंकों के साथ औपचारिक बातचीत शुरू कर सकती है ताकि पब्लिक लिस्टिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। कंपनी पहले ही निवेशकों और बैंकरों के साथ अनौपचारिक चर्चाएं कर चुकी है, जिससे बाजार में संभावित लिस्टिंग को लेकर रुचि का अंदाजा लगाया जा सके। माना जा रहा है कि यह IPO इस साल के अंत या 2027 की शुरुआत में आ सकता है, हालांकि अंतिम समय अभी तय नहीं है।