इलाज के बहाने बंद कमरे में ले जाकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म

crime against women in up

परिचित के कहने पर मेरठ में तांत्रिकों के पास गई एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। अब पीड़िता ने एसएसपी काे पूरी घटना बताई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।