छात्रा को अगवा कर कोल्डड्रिंक पिला किया दुष्कर्म

मेरठ. ( crime against women in up ) मेरठ कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म ( rape ) की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपों के अनसार इस शर्मनाक घटना को छात्रा की क्लासमेट के भाई ने अंजाम दिया। छात्रा का आरोप है कि आरोपी ने अगवा करने के बाद उसको जबरन कोल्डड्रिंक पिलाई उसके बाद जब वो बेहोश हो गई तो नोएडा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। थाना लालकुर्ती पुलिस ने पीड़ित छात्रा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली हैं।

छात्रा मेरठ कॉलेज से बीए कर रही है। छात्रा पीएल शर्मा रोड स्थित एक हॉस्टल में रहती है। वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। पीड़िता ने बताया कि उसकी दोस्ती उसके साथ पढ़ने वाली एक छात्रा से थी। उसकी दोस्त के भाई ने किसी तरह से उसका मोबाइल नंबर ले लिया था। उसके बाद वह जबरन बातचीत करने लगा। युवक ने उसको नोएडा में नौकरी लगवाने का झांसा दिया। इसे बाद वह नौकरी के बहाने छात्रा को बहलाफुसलाकर अपने साथ जबरदस्ती ले गया। वह उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गया। रास्ते में उसे कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर नशीला पदार्थ पिलाया और नोएडा के सेक्टर-2 में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा को बेहोशी की हालत में वहीं पर छोड़कर आरोपी फरार हो गया।

पुलिस ( Meerut Police ) ने बताया है कि छात्रा को आरोपी का सिर्फ नाम पता है। वह कहां रहता है। इसकी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने आरोपी का पता लगाने के लिए कई जगह से जानकारी जुटाई है। अभी उसका कोई अता-पता नहीं लगा है। एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि आरोपी की तलाश में पुलिस लग गई है।

