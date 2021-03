West Bengal: भाजपा में आते ही मिथुन ने भरे मंच से बोली यह बात, जानिए कैसे किया सपना पूरा

नई दिल्ली। आखिरकार मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ( Actor Mithun Chakraborty ) भाजपा में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) की रविवार को रैली के लिए कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड मैदान में बने मंच पर भाजपा का झंडा लहराकर वह पार्टी में शामिल हुए। राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ( Kailash Vijayvargiya ) ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान अभिनेता ने बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कोबरा हूं, कोई हक छीनेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। मिथुन ने कहा कि मैं 18 साल की उम्र से ही गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना चाहता था। यह सपना आज कहीं जाकर पूरा हो रहा है। मिथुन ने कहा कि मैं एक नंबर का कोबरा हूं, काटूंगा तो सीधे फोटो बन जाओगे। इसके साथ ही मिथुन ने यह भी कहा कि उनको बंगाली होने पर गर्व है।

कोलकाता में PM मोदी की रैली की कैसी हो रही तैयारी, 1500 CCTV कैमरे और जानें क्या-क्या?

I once dreamt of doing something big in life but I never dreamt of being on a platform where such big leaders and the leader of the biggest democracy, Prime Minister Narendra Modi ji will be present: BJP leader Mithun Chakraborty at Brigade Parade Ground in Kolkata pic.twitter.com/72zTKuGfr2