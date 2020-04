सोनिया गांधी के बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार, पंजाब-राजस्थान में पीएम की घोषणा से पहले हुआ लॉकडाउन

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ देश जहां एक तरफ जंग लड़ रहा है, वहीं इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। देश में 21 दिनों के जारी लॉकडाउन पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी पर जोरदार पलटवार किया है।

सोनिया गांधी का बयान गैरजिम्मेदाराना- जेपी नड्डा

भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आज भारत सहित पूरा विश्व कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया का बयान गैर जिम्मेदाराना, असंवेदनशील है और ओछी राजनीति को दर्शाती है। उनका यह बयान निंदनीय है।

#WATCH BJP President, Jagat Prakash Nadda: Today the entire world including India is fighting against #COVID19 , Sonia ji's statement at this time, that the lockdown was announced without prior preparation, is irresponsible&insensitive and shows petty politics. It is condemnable. pic.twitter.com/PAH4cvyYMz

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से लॉकडाउन पर की गई टिप्पणी को लेकर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनका यह बयान पंजाब और राजस्थान सरकारों के लिए था, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जारी लॉकडाउन से पहले ही इस जानलेवा वायरस से बचने के लिए अपने राज्यों में इसे लागू कर दी थी।

BJP President, Jagat Prakash Nadda: I want to ask Sonia Gandhi ji, if her statement was meant for Punjab and Rajasthan governments, who had imposed lockdown prior to #21DayLockdown announced by Prime Minister Modi? Did these state governments impose lockdown without preparation? https://t.co/K0dsWZHEBt