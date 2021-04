Char Dham Yatra 2021: कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, निलंबित की चार धाम यात्रा

नई दिल्ली। हरिद्वार कुंभ के बाद अब कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का साया चारधाम यात्रा ( Char Dham yatra )पर भी पड़ा है। उत्तराखंड सरकार ने इस साल होने वाले चारधाम यात्रा को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ( Tirath Singh Rawat ) ने कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए चारधाम यात्रा निलंबित की जाती है।

आपको बता दें कि 14 मई से चार धाम यात्रा शुरू होना थी। इससे पहले हरिद्धार कुंभ को भी कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच समय से पहले ही बंद करना पड़ा था।

Uttarakhand government has suspended Char Dham Yatra this year in view of #COVID19 situation in the state. Only priests of the four temples will perform rituals and puja: Chief Minister Tirath Singh Rawat



