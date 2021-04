नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर पहुंचाने वाले Apollo 11 मिशन के पायलट माइकल कॉलिंस नहीं रहे, कैंसर से हुआ निधन

नई दिल्ली। अपोलो 11 मिशन (Apollo 11 Mission) का हिस्सा रहे एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिंस (Michael Collins) अब इस दुनिया में नहीं रहे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग (Neil Armstrong) और बज एल्ड्रिन (Buzz Aldrin) को चंद्रमा तक ले जाने वाले वाले कॉलिंस का कैंसर की वजह से निधन हो गया।

उन्होंने फ्लोरिडा के नेपल्स में 90 वर्ष की उम्र में अंतिम साल ली। खास बात है कि वो अपोलो 11 मिशन ही था, जिसने अमरीका और रूस के बीच अंतरिक्ष को लेकर जारी रेस खत्म की थी।

We mourn the passing of Apollo 11 astronaut Michael Collins, who piloted humanity’s first voyage to the surface of another world. An advocate for exploration, @AstroMCollins inspired generations and his legacy propels us further into the cosmos: https://t.co/47by569R56 pic.twitter.com/rKMxdTIYYm