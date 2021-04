इजराइल की तरह अमरीका ने भी मास्क उतारने की दी इजाजत, भीड़ से बचने को कहा

नई दिल्ली। इजराइल की तरह अमरीका की बाइडेन सरकार ने भी अपने लोगों को मास्क उतारने की इजाजत दे दी है। अमरीकी प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों को वैैक्सीन लग चुकी है, उन्हें बाहर निकलते वक्त मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। उन्हें भीड़ से बचना होगा। वहीं भीड़भाड न हो वहां मास्क उतराने की अनुमति दी गई है।

Read more: गरीब देशों को नहीं दिया जाना चाहिए Covid 19 वैक्सीन का फॉर्मूला : बिल गेट्स

राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्वीट कर कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है,खासकर यदि आप जवान हैं और ये सोच रहे हो कि वैक्सीन की जरूरत नहीं है तो अब आपके पास का इसे लगाने की अच्छी वजह होगी।

मास्क के बिना रह सकते हैं

अमरीका की शीर्ष सरकारी स्वास्थ्य एजेंसी ने दोनों टीके लगवाने वाले अमरीकियों को जानकारी दी है कि वे ज्यादातर समय मास्क के बिना रह सकते हैं। एजेंसी के अनुसार यदि आपने पूरी तरह से टीका लगवा लिया है, तो आप हर चीज कर सकते हैं जो आपने महामारी के कारण करना बंद कर दिया था।

हालांकि एजेंसी का कहना है कि मास्क उन लोगों के लिए जरूरी है जो कंसर्ट में जाना चाहते हैं या कोई खेल देखने। यहां पर मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। सिनेमा हॉल या शॉपिंग के दौरान सबको मास्क लगाना जरूरी है।

Read More: मास्क न पहनने पर थाईलैंड के पीएम पर लगा जुर्माना, गवर्नर की टिप्पणी के बाद हुई कार्रवाई

Because of the extraordinary progress we’ve made in the fight against COVID-19, the CDC made a big announcement today: If you are fully vaccinated — and if you are outdoors and not in a large crowd — you no longer need to wear a mask.