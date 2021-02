इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने के लिए राजधानी में Switch Delhi अभियान शुरू

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए गुरुवार से 'स्विच दिल्ली' अभियान की शुरूआत की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस मुहिम के तहत लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयोगिता, फायदे और प्रदूषण कम करने में अपना योगदान देने के लिए जागरूक किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए तय किया है कि अगले छह महीने बाद जो भी वाहन हायर किए जाएंगे, वो केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। सीएम ने सभी आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन से अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने, जागरूकता फैलाने के साथ बड़ी कंपनियों-गुड्स डिलीवरी कंपनी से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ने की अपील की है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 'आप'की सरकार दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर 100 चार्जिंग स्टेशन बना रही है। उन्होंने अपील की कि बड़ी कंपनियां, माॅल्स, सिनेमा घर, रेस्टोरेंट्स और कमर्शियल शॉपिंग काॅम्प्लेक्स में भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं।

हमें ईवी पाॅलिसी को बढ़ावा देकर दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना हैः केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में वाहनों से जो प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने पिछले अगस्त में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए ईवी पॉलिसी बनाई थी। कहा जा रहा है कि यह पाॅलिसी अपने देश की तो सबसे अच्छी पॉलिसी है ही, यह दुनिया भर की चुनिंदा अच्छी पॉलिसीज में भी आती है। अब लग कर हमें इस पाॅलिसी को लागू करवाना है।

उन्होंने आगे कहा कि इस पॉलिसी के तहत हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सोच रखी है कि हमें वाहनों से दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को काफी कम करना है। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली में 2024 तक जितने भी वाहन खरीदे जाएंगे, उसमें से कम से कम 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिकल वाहन होने चाहिए। हमें इस तरह से पूरा खाका तैयार करना है।

दिल्ली सरकार ईवी खरीदने पर लोगों को दे रही है सब्सिडी

केजरीवाल ने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें, इसके लिए दिल्ली सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर सब्सिडी का प्लान बनाया है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई दोपहिया या तीन पहिया वाहन खरीदना है, तो करीब 30 हजार रुपए तक की आपको सब्सिडी मिल सकती है। अगर चार पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपको करीब 1.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है।

यह सब्सिडी भी खरीदने के सिर्फ 3 दिन के अंदर सीधे आपके बैंक खाते में आ जाती है और जितने भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे, उन पर कोई रोड टैक्स नहीं लगेगा, कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। यह सब फ्री रहेगा। आपकी सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहित करने के लिए यह पॉलिसी बनाई है।

