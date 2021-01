सस्ते हो सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV सेक्टर करेगा स्वदेशी बैटरी तकनीक पर फोकस

नई दिल्ली। आने वाले भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग और आपूर्ति के लिए भारत के ईवी निर्माताओं को दूर की सोच रखनी चाहिए। इसके लिए उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी की स्वदेशी तकनीक ढूंढनी चाहिए।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर से इस ओर ध्यान देने की बात कही। अगर ऐसा होता है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें अपेक्षाकृत कम होंगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, जब इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) तेजी से नई वास्तविकता बनते जा रहे हैं, तो प्रमुख बैटरी और पावर-ट्रेन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में अग्रणी के रूप में उभरने की आवश्यकता जोर देना जरूरी हो जाता है।

Sh. Nitin Gadkari said it is necessary to dedicate the coming years to rigorous research and development of such alternative battery technologies with the support of our Institutions of Eminence (IoEs), industry, scientists, engineers and the government.