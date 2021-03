Corona Vaccination: पीएम मोदी के बाद उपराष्ट्रपति, नीतीश और पटनायक समेत कई दिग्गजों ने लगवाई वैक्सीन

नई दिल्ली। भारत में सोमवार (एक मार्च) से कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। पीएम मोदी ने दिल्ली एम्स अस्पताल पहुंचकर भारत-बायोटेक वैक्सीन की ‘कोवैक्सीन’ का पहला डोज लिया।

कोरोना टीका लगवाने के बाद पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सभी से अपील की। सोमवार को ही कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कई दिग्गजों ने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। हालांकि, कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस ने एक बार फिर से कुछ सवाल खड़े किए हैं और पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने को लेकर निशाना साधा है।

Corona Vaccination: कोरोना वैक्सीन के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन, यहां जानिए पूरी प्रक्रिया

आपको बता दें कि पीएम मोदी के अलावा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मुख्यमंत्री ने IGIMS में वैक्सीन लगवाई है। वे आधे घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में रहे। मुख्यमंत्री के साथ बिहार के दो मंत्रियों ने भी वैक्सीन लगवाई है। इसके अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली।

Odisha Chief Minister Naveen Patnaik took his first dose of #COVID19Vaccine today. pic.twitter.com/iwKvMyim90 — ANI (@ANI) March 1, 2021

Bihar: Chief Minister Nitish Kumar took his first dose of #COVID19Vaccine today in Patna. pic.twitter.com/G9r3FvLESf — ANI (@ANI) March 1, 2021

उपराष्ट्रपति ने भी लगवाई वैक्सीन

बता दें कि कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण के शुरुआत के पहले दिन सोमवार को उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडु ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवान ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि वे आज (सोमवार) बुकिंग करेंगे और कल (मंगलवार) टीका लगवेंगे।

इधर, नेपाल के सेनाध्यक्ष पूर्ण चंद्र थापा ने भी सोमवार को मेड इन इंडिया वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। नेपाली सेना ने जानकारी देते हुए बताया है कि सेनाध्यक्ष पूर्ण चंद्र थापा ने भारत-बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है।

Nepal's Chief of Army Staff Purna Chandra Thapa receives his first dose of Made in India vaccine.



(Pic source: Nepal Army)#COVID19Vaccine pic.twitter.com/7jfF7JjUIO — ANI (@ANI) March 1, 2021

I will do the booking today and I plan to get vaccinated tomorrow: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan, to ANI#COVID19Vaccine pic.twitter.com/4ZOSsFw3n0 — ANI (@ANI) March 1, 2021

बिहार के निजी अस्पतालों में भी मुफ्त में लगेगा टीका

मालूम हो कि पूरे देश में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च से की गई है। इसके तहत निजी और सरकारी अस्पतालों में टीका लगाया जा रहा है, पर प्राइवेट अस्पतालों में टीका लगवाने के लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे। पर, बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि निजी अस्पतालों में लगाई जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

पीएम मोदी के बाद अब अमित शाह भी लगवाएंगे Corona Vaccine, घर पर पहुंचेगी डॉक्टरों की टीम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो राज्य में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगवाया जाएगा। अब उन्होंने अपने जन्मदिन पर चुनाव में लोगों से किए वादे को पूरा किया है।

मालूम हो कि दूसरे चरण में 60 साल से अधिक उम्र और गंभीर बिमारियों से ग्रसित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही गंभीर बिमारियों से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। देशभर के करीब 10 हजार सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिलेगी। वहीं निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर 250 रुपये प्रति डोज के हिसाब से पैसे चुकाने पडेंगे।