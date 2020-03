कोरोना से निपटने को दिल्ली सरकार सजग, मेट्रो और DTC बसों को किया जा रहा संक्रमण मुक्त

नई दिल्ली। चीन के वुहान से निकला जानलेवा कोरोना वायरस ( Coronavirus in China ) दुनिया के 94 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। दुनिया भर में एक लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित ( Corona infected ) पाए गए हैं, जबकि 3500 से ज्यादा लोग इस खतरनाक बीमारी की भेंट चढ़ चुके हैं।

भारत में भी पांव पसार रहे कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) के मामलों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है, जिसने सरकार को चिंता में डाल दिया है।

हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से कोरोना वायरस ( Coronavirus in Delh i ) से निपटने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार न कोरोना वायरस स के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के कोच और दिल्ली परिवहन निगम ( DTC ) के बसों मेें नियमित साफ सफाई करने आदेश दिए हैं।

दिल्ली में बसों और मेट्रों को लगातार सेनेटाइज किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है।

केजरीवाल ने कहा कि कि जो लोग स्वस्थ हैं, उन्हें मास्क पहनने की जरूरत नहीं है।

इस दौरान केजरीवाल ने यह भी कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं।

Delhi CM Arvind Kejriwal: Delhi Metro coaches and DTC buses are being sanitised; Those who are healthy are not required to wear face-masks. #Coronovirus pic.twitter.com/CT5BRRACzt

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए की गई तैयारियों की समीक्ष बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ सीएम केजरीवाल ने कहा कि विदेशों से लौटने वाले लोगों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। एयरपोर्ट पर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है।

Union Health Minister Dr Harsh Vardhan: On 18 January we started universal screening on 7 airports and now 30 airports have been put under screening. All passengers coming from other countries are being screened on the airports. So far, 8,74,708 passengers screened. #Coronavirus https://t.co/dt3g4AcTUj pic.twitter.com/TiUm5vfpa7