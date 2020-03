दिल्ली हिंसा: पुलिस की गिरफ्त में आया ताहिर हुसैन का भाई, चांदबाग में हिंसा भड़काने का आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली में पिछले दिनों भड़की हिंसा ( Delhi Violence ) समेत तीन मामलों में आरोपी ताहिर हुसैन ( Tahir Hussain ) की गिरफ्तारी के बाद उसके भाई को भी हिरासत में ले लिया गया है।

ताहिर के भाई शाह आलम ( Shah Alam ) को पुलिस ( Delhi Police Crime Branch ) ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। शाह आलम पर दिल्ली के चांद बाग की हिंसक घटनाओं में शामिल होने का आरोप है।

शाह आलम की तलाश पिछले कई दिनों की जा रही थी, जिसके बाद वह सोमवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

