भारत में पैर पसार रहा कोरोना वायरस का दानव, संक्रमित लोगों की संख्या 43 हुई

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली ( Delhi ) , उत्तर प्रदेश ( UP ) और केरल ( Kerala ) में सोमवार को तीन नए मामलों की पुष्टि के साथ भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) के मामलों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है।

रविवार से कोविड-19 ( Kovid-19 ) के चार नए मामले सामने आए हैं। इसमें केरल के एनार्कुलम ( Anarkulum ) से एक, दिल्ली से एक, उत्तर प्रदेश से एक और जम्मू से एक मामले की पुष्टि की गई है।

कोरोना ( Coronavirus) के इन 43 मामलों में केरल के शुरुआती तीन लोग भी शामिल हैं, जो फरवरी में कोरोना पॉजिटिव ( Corona positive ) पाए गए थे।

अब ये तीनों व्यक्ति ठीक हो चुके हैं और इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

COVID-19: Number of confirmed cases in India climbs to 43- new cases from UP, Delhi, Jammu, Kerala



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ( Ministry of Health and Family Welfare ) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि रविवार को केरल ( Kerala ) से रिपोर्ट किए गए पांच मामलों में से तीन परिवार के सदस्य हैं, जो इटली की यात्रा पर गए थे।

इसके साथ ही दो उनके रिश्तेदार हैं, जो उन लोगों के संपर्क में आए थे। कोरोना ( Corona Infected ) से प्रभावित इस परिवार के अपने रिश्तेदारों से मिलने और कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने की भी सूचना है।

इसलिए अब उनके संपर्कों का पता लगाया जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अब तक हवाईअड्डों पर 8,255 उड़ानों से कुल 8,74,708 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है, जिनमें 1,921 यात्रियों में रोग के लक्षणों की पहचान की गई है।

इनमें से 177 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 33,599 यात्री निगरानी में हैं। कुल 21,867 यात्रियों ने अपनी निगरानी की अवधि पूरी कर ली है।

मंत्रालय ने लोगों से आग्रह किया है कि वे विभिन्न स्थानों पर की गई उनकी यात्रा के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं और स्व-घोषणा पत्रों में विवरण को ठीक से भरें।

स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) के मरीज का कोविड-19 के लिए नेगेटिव रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा कि अब तक देश में इस वायरस की वजह से कोई मौत नहीं हुई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ( Union Health and Family Welfare Minister Dr. Harsh Vardhan ) राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों ( Union territories ) की स्थिति और संक्रमण से बचने के लिए भविष्य की तैयारियों की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं।

इसके अलावा सचिव ( HFW ) नियमित आधार पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से भारत में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर क्या करना चाहिए और क्या नहीं (डू एंड डॉन्ट्स), खांसते समय सावधानी, बार-बार हाथ धोने और बड़े समारोहों से बचने की अपील की है।