देश में 24 घंटे के भीतर Corona के 47704 नए मरीज मिले, 15 लाख के करीब पहुंची संख्या

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in India ) के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो इस दौरान कोरोना के 47 हजार 704 नए केस सामने आए हैं, जबकि 654 संक्रमित लोगों की मौत हो गई है। वहीं, मंगलवार को भारत में कोरोना रोगियों ( Coronavirus Cases in India ) की संख्या बढ़कर 14 लाख 83 हजार 156 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) की ओर जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में फिलहाल कोरोना वायरस ( Coronavirus Active Case in India ) के 4 लाख 96 हजार 98 सक्रिय केस हैं। इसके साथ ही जानलेवा बीमारी से मरने वालों की संख्या भी 33 हजार 425 तक पहुंच गई है। इस बीच राहत की बात यह है कि कोरोना का रिकवरी रेट ( Corona Recovery Rate ) धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है और देशभर में कोरोना ( Coronavirus outbreak ) से 9 लाख 52 हजार 743 लोग पार पा चुके हैं।

