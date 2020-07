India-China Dispute के बीच Indian Air Force को मिली नई ताकत, France से India के लिए उड़े 5 Rafale Fighter Jets

नई दिल्ली। वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) पर चीन के साथ जारी तनातनी ( India-China Dispute ) के बीच भारत के सैन्य बेड़े ( Military fleet of india ) में नई ताकत शुमार हो गई है। दरअसल, फ्रांस ( France ) ने भारत ( India ) के लिए पांच रफाल लड़ाकू विमान ( Rafale Fighter Jets ) भेजे हैं। फ्रांस से आने वाले इन लड़ाकू विमानों ( Fighter Jets ) ने सोमवार को भारत के लिए उड़ान भरी। ये रफाल विमान 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला में इंडियन एयर फोर्स ( Indian Air Force ) में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार भारत पहुंचने से पहले इन विमानों में संयुक्त अरब अमीरात ( UAE ) में ईंधन भरा जाएगा। वहीं, फ्रांस में भारतीय दूतावास ( Indian Embassy in France ) ने इन रफाल विमानों की तस्वीर जारी की है। दूतावास ने अपने संदेश में कहा कि इन रफाल विमानों ने भारतीय वायुसेना में शामिल के लिए फ्रांस से उड़ान भरी है।

Maharashtra CM Uddhav Thackeray का विपक्ष को दो टूक- मेरी सरकार गिराने का प्रयास करके देखो

Air to air refuelling planned during the first leg of the ferry will be undertaken by dedicated Tanker support from French Air Force. The aircraft are likely to reach IAF Station Ambala on 29 July: Indian Air Force https://t.co/3wiLJRR5Qv