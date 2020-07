Corona Update: देश में Coronavirus Case 13.8 लाख के पार, 24 घंटे में 705 लोगों की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि शनिवार 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के 48,661 केस सामने आए हैं। जबकि 705 लोगों की इस घातक बीमारी से जान चली ( Coronavirus Death ) गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus Case in India ) के अब तक 13,85,522 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से सक्रिय केसों ( Corona Active Case ) की संख्या 4,67,882 के आसपास है। स्वास्थ्य मंत्रालय ( Central Health Ministry ) ने अपने कोरोना बुलेटिन ( Corona bulletin ) में बताया कि देशभर में अब तक 8,85,577 कोरोना संक्रमित ( Coronavirus Infection in India ) लोगों ने इस जानलेवा बीमारी ( life-threatening illness ) को हराया है। हालांकि 32,063 लोगों ने कोरोना संक्रमण ( Coronavirus Infection ) से जान भी गवांई है।

24 घंटे के भीतर 79,878 कोरोना टेस्ट

स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) के मुताबिक देश में केवल एक ही दिन में कोरोना के 4,42,031 सैंपलों की जांच की गई। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना टेस्ट ( Coronavirus test ) के लिए प्राइवेट लैब ( Private lab ) भी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। इन लैबों में बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) ने बताया कि देशभर में निजी लैबों में 24 घंटे के भीतर 79,878 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। वहीं, भारत दुनिया में कोरोना प्रभावित देशों की सूची में तीसरे पायदान पर जा पहुंचा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र ( Maharashtra ) देश में कोरोना प्रभावित राज्यों ( Corona Affected States ) की जिस्ट में सबसे अव्वल बना हुआ है। यहां पर कोरोना सक्रिय केसों ( Corona Active Cases ) की कुल संख्या 4,67,882 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना ( Coronavirus in Maharashtra ) के 9,251 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। जबकि राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,66,368 हो गई है। इनमें से 13,389 लोगों अपनी जान गवां चुके हैं।

कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर

आपको बता दें कि देश में कोरोना प्रभावित पांच राज्यों ( Corona Affected Five States ) क्रमश: महाराष्ट्र ( Maharashtra ), तमिलनाडु ( Tamil Nadu ), दिल्ली ( Delhi ), कर्नाटक ( Karnataka ) और आंध्र प्रदेश ( Andhra Pradesh ) हैं। इन राज्यों में कोरोना वायरस के केसों की संख्या क्रमश: 2,06,737, 1,29,531, 90,942 और 88,671 है।