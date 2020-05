Coronavirus: कोरोना को रोकना बड़ी चुनौती, इसलिए अब वायरस के साथ जीना सीखना होगा: सरकार

-Coronavirus: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Ministry of Health ) ने कहा कि कोरोना को रोकना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, हमें वायरस ( Live With Coronavirus ) के साथ जीना सीखना होगा।

-कोरोना वायरस ( Coronavirus Outbreak ) के खिलाफ जंग लंबी चल सकती है।

-Covid-19 in India: ऐसे में हमें महामारी के साथ जीना सीखना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे ऐहतियाती कदमों को जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा।