Coronavirus: दिल्ली के महरौली में सब्जीवाला निकला पॉजिटिव, खुद कराना पड़ा निजी अस्पताल में टेस्ट

नई दिल्ली। राजधानी में दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट यानी कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर अब 92 हो गई है। यहां महरौली में एक सब्जीवाले को कोराना पॉजिटिव पाया गया है, हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति का जब दो अस्पतालों ने टेस्ट करने से इनकार कर दिया, तो उसने खुद निजी अस्पताल में टेस्ट करवाया। अब तक दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 2376 हो गए हैं और अभी तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से दो रोगियों की मौत गुरुवार को हुई।

Coronavirus: देश में नहीं थम रहा संक्रमण, कल से हर मिनट 1 से ज्यादा मामले और हर घंटे 1 से ज्यादा की मौत

दिल्ली के महरौली में गुरुवार को एक सब्जी बेचने वाले को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। अधिकारियों के मुताबिक महरौली के वार्ड नंबर तीन स्थित ओम अपार्टमेंट में रहने वाले एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जब से इस व्यक्ति में इस जानलेवा वायरस के लक्षण नजर आए, तब से उसने अब तक अपना सब्जी का ठेला भी नहीं लगाया है।

अधिकारियों ने बताया, "इस व्यक्ति में करीब 10 दिन पहले कोरोना के लक्षण दिखने शुरू हुए। तब वह व्यक्ति दो बार मदन मोहन मालवीय अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल भी गया। हालांकि उसकी टेस्टिंग किए जाने से इनकार कर दिया गया। बाद में उस शख्स ने खुद मैक्स अस्पताल में अपना टेस्ट करवाया।"

We are screening all vendors but vigil by everyone will deter someone who is sick and still running such shop or 'thela'. Kindly in this process do not abuse or misbehave with vendors: BM Mishra, South Delhi District Magistrate #COVID19 https://t.co/0254vf85JP