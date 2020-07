COVID-19 Test: दिल्ली-यूपी-हरियाणा सीएम के साथ शाह की बैठक, Delhi NCR में घर-घर सर्वे

अनुराग मिश्रा/नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बीच कोरोना वायरस महामारी के हालात पर नियंत्रण को लेकर बेहतर समन्वय बनाने को लेकर गुरुवार को बैठक की। इस बैठक में यह तय किया गया कि दिल्ली से सटे ( Delhi NCR ) जितने भी उस ज़िले हैं, वहां पर दो हफ़्ते तक सघन सर्वे और टेस्टिंग ( Covid-19 Test ) की जाएगी।

बैठक मे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( DELHI CM ARVIND KEJRIWAL ), उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चर्चा की। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। गृह मंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ( UP CM Yogi Adityanath ) ने गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ में रैपिड टेस्टिंग ( Rapid Antigen Test Kit ) शुरू करने की बात कही है। शुक्रवार से दो हफ़्ते तक ग़ाज़ियाबाद, मेरठ और नोएडा में घर घर सर्वे किया जाएगा।

वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ( Haryana CM manohar lal khattar ) ने भी बदरपुर, फ़रीदाबाद, गुरुग्राम में संक्रमण को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देशों के पालन के लिए प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिया है।

Delhi: Union Home Minister Amit Shah's review meeting with UP CM Yogi Adityanath, Haryana CM Manohar Lal Khattar and Delhi CM Arvind Kejriwal over #COVID19 situation in Delhi-NCR, ends. https://t.co/B6geNDNInW

बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने संक्रमण फैलने की दर को कम करने में मदद करने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का उपयोग करके ज्यादा टेस्टिंग अपनाने पर जोर दिया। ये किट केंद्र सरकार द्वारा यूपी और हरियाणा को प्रदान की जा सकती हैं। गृह मंत्री ने इसके साथ ही कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए बीमारी की शुरुआत में अस्पताल में भर्ती कराने पर ध्यान देने की बात कही।

इसके अलावा गृह मंत्री ने एनसीआर में कोरोना वायरस की मैपिंग में मदद करने के लिए Aarogya Setu और Itihaas ऐप का व्यापक उपयोग करने के लिए कहा। वहीं, यूपी और हरियाणा में लोगों को एम्स-टेलीमेडिसिन परामर्श का लाभ उठाने की सलाह दी जिसके माध्यम से मरीजों को विशेषज्ञों से सलाह मिलेगी।

इससे पहले बीते 18 जून को आयोजित एक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए दिल्ली और एनसीआर के लिए एक साझा रणनीति बनाई जानी चाहिए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा था कि गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद जैसे उपनगरों को इस लड़ाई में राष्ट्रीय राजधानी से अलग नहीं किया जा सकता।

12-member expert committee formed to explore economic reform measures to help businesses recover from the impact of #COVID19. The committee will explore reform measures that improve ease of doing business & shorten the process of economic recovery from COVID19: Delhi Government pic.twitter.com/KJK3yvMlKf