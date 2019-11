अदालत का निर्देश, शेहला रशीद के खिलाफ जारी किया जाए 10 दिन की पूर्व-गिरफ्तारी का नोटिस

नई दिल्ली। जेएनयू की पूर्व छात्रा और कश्मीरी नेता शेहला रशीद को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि अगर राजद्रोह के मामले में शेहला रशीद की गिरफ्तारी की जरूरत है तो उनके खिलाफ 10 दिन की पूर्व-गिरफ्तारी का नोटिस जारी किया जाए।

यह भी पढ़ें-महाराष्ट्र में सरकार गठन: शिवसेना, NCP और कांग्रेस के नेता कल राज्यपाल से मिलेंगे

अग्रिम जमानत अर्जी निस्तारण

पटियाला हाउस कोर्ट ने शेहला की अग्रिम जमानत अर्जी को भी निस्तारण कर दिया, जिसमें उन्होंने बताया गया था कि जांच प्रारंभिक स्तर पर है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते 10 सितंबर को शेहला के खिलाफ ट्विटर पर भारतीय सेना पर झूठे आरोप लगाने के मामले में एफाआईआर दर्ज की थी।

A Delhi court directs police to issue 10 day pre-arrest notice to Shehla Rashid if the need arises to arrest her in the alleged case of defaming Indian Army on social media, while disposing of her anticipatory bail application. pic.twitter.com/N8fMY7AqZy