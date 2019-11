नई दिल्ली। महाराष्ट्र में शिवसेना, NCP और कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बनाने जा रही है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत तीनों दलों की सरकार बनाने पर सहमति बनी है। इसी कड़ी में तीनों दलों के नेता कल राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा। शनिवार को ये नेता दोपहर 3 बजे राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी से मिलेंगे।

हालांकि इस दौरान सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने बताया कि राज्यपाल से मुलाकात में सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया जाएगा। ये सभी नेता किसानों के मुद्दे पर राज्यपाल से मिलेंगे।

Maharashtra: Shiv Sena, NCP and Congress leaders seek time from state Governor for a meeting tomorrow, to discuss farmers issues. pic.twitter.com/TjKTDVZUVa