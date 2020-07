Satyendra Jain बोले- Delhi में Corona की स्थिति संतोषजनक, अब COVID-19 Positivity Ratio 5 प्रतिशत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस संक्रमण ( Coronavirus in india ) के बढ़ते प्रकोप के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ( Delhi Health Minister Satyendra Jain) ने शनिवार को कहा कि राजधानी में फिलहाल स्थिति संतोषजनक है। सत्येंद्र जैन ( Satyendra Jain ) ने कहा कि दिल्ली में आज कोविड-19 पॉजिटिविटी रेश्यो 5 प्रतिशत ( Coronavirus Case in Delhi ) है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहने की भी अपील की। उन्होंने राजधानी में कोरोना के ( Coronavirus in Delhi ) ताजा हालातों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली के हॉस्पिटलों ( Delhi Hospital ) में फिलहाल 20 प्रतिशत बेड फुल हैं और 80 प्रतिशत बेड खाली हैं।

पिछले दस दिनों के भीतर समूचे देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों ( Corona positive cases ) का रेश्यो बढ़ा है, लेकिन दिल्ली में इस अनुपात में गिरावट आई है। जैन ने आगे बताया कि दिल्ली में मौजूदा समय कोविड पॉजिटिव ( COVID Positive ) केसों का अनुपात 5 प्रतिशत है, इसका मतलब कुल जितने टेस्ट किए, उनमें केवल पांच प्रतिशत ही सैंपल ही पॉजिटिव पाए गए।

सत्येंद्र जैन ने कहा कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने व हालातों में और अधिक सुधार लाने के लिए हमें सर्तक रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और सैनिटाइजेशन जैसी आदतों में बना रहना होगा।

दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1.28 लाख के पार

आपको बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 1,025 नए केस सामने आए। इसके साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1.28 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं इस जानलेवा वायरस की वजह से शहर में अब तक 3,777 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटे में 32 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 13,681 केस सक्रिय थे, जो गुरुवार को दर्ज की गई 14,554 से कम है।

