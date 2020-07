Weather Updates: Delhi-NCR में अगले कुछ घटों में Heavy Rain की संभावना, समूचे भारत में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

नई दिल्ली। देश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में रह-रह कर बारिश हो रही है। वहीं, देश के पूर्वोत्तर राज्यों में घनी बारिश की वजह से जहां बाढ़ का संकट गहरा गया है, वहीं बिहार में गंडक और कोसी नदी उफान मार रही है। इसके साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ घंटों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग विभाग के अनुसार हरियाणा के नूह, फारुखनगर, सोहना, मानेसर इसके अलावा नोएडा और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़, पालम में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज अंधड़ के साथ बारिश हो सकती है।

Thunderstorm with moderate to heavy intensity rain would occur over Ghaziabad (Indirapuram), many places of Delhi (Rohini, Bawana, Burari, Badili, Sangam Vihar, Akshardham, ITO, Lajpatnagar, Lodi road, Safdarjung, Rajiv Chowk) during the next 2 hrs (update issued at 7:15 pm): IMD pic.twitter.com/lKVbzvtLm4 — ANI (@ANI) July 24, 2020

वहीं, पूरे देश के मौसम बुलेटन जारी जारी करते हुए मौसम विभाग ने पूर्वोत्त के असम और मेघालय में भारी बारिश की चेतावनी दी। जबकि मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के कई हिस्सों में तेज बारिश की उम्मीद जताई। मौसम विभाग ने इसके साथ ही बिहार, झारखंड, ओड़िसा, पूर्वी उत्तरप्रदेश, पूर्वी राजस्थान, अरुणाचल, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्यप्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ, तेलांगना, तमिलनाडु, कर्नाटक के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का पूर्वानुमान जताया है। यही नहीं बिहार और झारखंड में हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यहां आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है।

Delhi: Streets in the area around Palam Technical Airport waterlogged, following rainfall here this evening.



IMD had earlier predicted thunderstorm with light to moderate intensity rain in the area, in the weather update issued at 5 pm. pic.twitter.com/sEAXI5cgZj — ANI (@ANI) July 24, 2020

आपको बता दें कि असम और बिहार इस समय पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। असम में जहां बाढ़ की वजह से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं बिहार में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। जिसकी वजह से नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से उपर पहुंच गया है। बिहार के चंपारण और मधुबनी समेत कई जिलों में बाढ़ ने सामान्य जन—जीवन पूरी तरह से अस्त—व्यस्त कर दिया है। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 16 टीमों को लगाया गया है।

Death toll due to #AssamFloods rises to 96: State Disaster Management Authority (Earlier photo) pic.twitter.com/KdtDeZbtyr — ANI (@ANI) July 24, 2020

आपको बता दें कि इस बार बिहार में जुलाई में होने वाली बारिश ने 35 साल पुराना रिकार्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 24 घंटे के भीतर 17.32 मिमी बारिश दर्ज की गई है। जबकि, जुलाई

में अब तक कुल 482.53 मिमी बारिश हुई है।