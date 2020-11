Coronavirus के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के बाजारों में भारी भीड़

नई दिल्ली। दिल्ली में धनतेरस के अवसर पर यहां के कई बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान लोगों ने जमकर खरीदारी की। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर बिल्कुल नहीं किया गया। ऐसे में कोरोना के बढ़ने का खतरा बना हुआ है। सरोजनी नगर और लाजपत के बाजार में गुरुवार को धनतेरस की खरीदारी जमकर की। इस दौरान लोग बिना मास्क के दिखाई दिए।

Delhi: People throng markets in the national capital; visuals from Lajpat Nagar and Sarojini Nagar.



8,593 new cases were reported within 24 hours as per the last #COVID19 update by the Delhi government. pic.twitter.com/U2QvQpjicM