ईडी ने फारूक अब्दुल्ला पर की बड़ी कार्रवाई, 11.86 करोड़ की संपत्ति जब्त

श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ;के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) स्कैम केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर फारूक अब्दुल्ला की 11़86 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली है।

राहुल गांधी बैठक में बोले, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाने को तैयार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) के धन की वैधता के संबंध में PMLA के तहत डॉ फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति 11.86 करोड़ रुपये आंकी है

The attached properties include three residential houses, one at Gupkar Road, Srinagar; one at Tehsil Katipora, Tanmarg, & one at Bhatindi in Jammu); commercial buildings at posh Residency Road area of Srinagar: ED https://t.co/MhbNetJ0pz