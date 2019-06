बंदी शिविर से बाहर आए सेना के पूर्व अधिकारी मोहम्मद सनाउल्लाह, पहले ही मिल गई थी जमानत

नई दिल्ली। कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुके सेवानिवृत्त सैनिक मोहम्मद सनाउल्लाह (Mohammad Sanaulla) शनिवार को गुवाहाटी के बंदी शिविर से बाहर आ गए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार को उन्हें पहले ही जमानत दे दी थी। बता दें कि सनाउल्लाह को 20 हजार रुपए के जमानत बॉन्ड, 2 स्थानीय जमानतदार और बायो मेट्रिक्स पर जमानत दी गई है।

