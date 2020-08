Good News: Coronavirus मरीजों के इलाज के लिए भारत में सस्ती दवा FluGuard लॉन्च

मुंबई। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus in india ) से जूझ रहे भारत में मंगलवार को एक अच्छी खबर आई है। इस महामारी से जूझने वाले मरीजों के लिए सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज ( Sun Pharmaceutical ) ने मंगलवार को एक किफायती दवा ( Coronavirus Medicine ) लॉन्च की है। कंपनी ने बताया कि उसने कोरोना वायरस के हल्के से मध्यम दर्जे के इलाज ( Coronavirus treatment ) के लिए 35 रुपये प्रति टैबलेट के किफायती मूल्य पर ब्रांड फ्लुगार्ड ( Fluguard ) के तहत भारत में फेवीपिरविर (200 मिलीग्राम) लॉन्च किया है।

Corovairus Vaccine आने से पहले काफी काम की जरूरत

गौर करने वाली बात यह है कि फेवीपिरवीर ( Favipiravir ) एकमात्र खाई जाने वाली एंटी-वायरल इलाज की दवा है जिसे हल्के से मध्यम COVID-19 रोग वाले मरीजों के संभावित उपचार के लिए भारत में मंजूरी दी गई है।

इस दवा की लॉन्चिंग के मौके पर सन फार्मा में इंडिया बिजनेस के सीईओ कीर्ति गैनोरकर ने कहा कि भारत में प्रतिदिन 50,000 से अधिक कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे वक्त में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को इलाज के ज्यादा विकल्प प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है।

