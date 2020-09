Gujarat: वड़ोदरा में निर्माणाधीन इमारत गिरी, मलबे में दबने से तीन की मौत

नई दिल्ली। गुजरात ( Gujarat ) के वड़ोदरा स्थित बावामानपूरा इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने ( Construction Building Collapsed ) से बड़ा हादसा हो गया। इमारत गिरने से मलबे के नीचे दबकर तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य लोगों के दबे होने की सूचना है। हादसा सोमवार देर रात हुआ। मृतक मजदूर बताए जा रहे हैं।

सूचना मिलते ही प्रशासन और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची गईं। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों के मुताबिक इमारत करीब तीस वर्ष पुरानी है, इन दिनों इसके जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा था।

Gujarat: Three persons died after an under-construction building collapsed in Bawamanpura in Vadodara late last night. Rescue operation underway. pic.twitter.com/7xE1i1Xvjc