केंद्र सरकार ने कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर चेताया, कहा- अगले 100 से 125 दिन बेहद अहम

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है लेकिन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार और तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञ व डॉक्टर लगातार कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर रहे हैं। लोगों से बार-बार अपील कर रहे हैं कि वे कोविड दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें और टीका जरूर लगवाएं।

इस बीच एक बार फिर से केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को लेकर देशवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि आने वाले 100-125 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। ऐसे में जरूरी है कि खुद सतर्क रहें और दूसरों को भी कोविड नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें।

बता दें कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि सितंबर के आखिर और अक्टूबर की शुरुआत में कोविड की तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि कोविड की तीसरी लहर दूसरी व पहली के मुकाबले कमजोर होगा। फिर भी हमें इससे बचाव के लिए सावधानी बरतनी है और कोविड के लिए जारी सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती के साथ पालन करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए लोगों को कोरोना-संबंधी नियमों का पालन करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में कोरोना के नए मामले कम होने की दर में गिरावट आई है, लिहाजा, इसे संभावित तीसरी लहर की चेतावनी की तौर पर देखा जा सकता है और इसके लिए जरूरी एहतियात बरतना जरूरी है।

#WATCH | "Situation in most of the regions has turned from bad to worse. Overall, the world is moving towards a third wave. (WHO's) Warning over a third wave can't be taken for granted, it is a red flag...," says Dr VK Paul, Member-Health, Niti Aayog pic.twitter.com/kQEET6z61F