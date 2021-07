Coronavirus Updates: वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद मौत का खतरा 95% तक कम-ICMR

Coronavirus Updates: देश में कोरोना वैक्सीनेशन के बीच एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की स्टडी में सामने आया है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके लोगों में मौत का खतरा 95% तक कम हो जाता है। जबकि एक डोज लगवाने वालों में मौत का खरता 82% तक कम होता है। यह स्टडी तमिलनाडु पुलिस विभाग के 1,17,524 जवानों पर की गई थी। स्टडी के मुताबिक, वैक्सीन लगा चुके और वैक्सीन नहीं लेने वाले पुलिसकर्मियों में होने वाली मौतों का आकड़ा लिया गया।

ICMR study reveals that COVID-19 vaccine is effective in preventing deaths among front line workers. Research article can be access at IJMR portal https://t.co/McnaVa1S9V pic.twitter.com/teJFOXU8PB — ICMR (@ICMRDELHI) July 6, 2021

अधिकतर मौतें वैक्सीन नहीं लेने वालों की

यह स्टडी 1 फरवरी 2021 से 14 मई 2021 के बीच के आंकड़ों पर की गई थी। कुल में से 32,792 जवानों के वैक्सीन की एक ही डोज लगी थी और 67,673 पुलिसकर्मी दोनों डोज ले चुके थे। शेष बचे 17,059 जवानों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी।

कोरोना की दूसरी लहर में 13 अप्रैल 2021 से 14 मई 2021 के बीच 31 जवानों की कोरोना से मौत हो गई, जिनमें से 4 जवान ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों ली थी। जबकि 7 जवानों को एक ही डोज लगी थी। वहीं, जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं ली थी उनमें से 20 की मौत हो गई थी।

स्टडी के मुताबिक, कोरोना से होने वाली मौतों को रोकने में वैक्सीन प्रभावी है। वैक्सीन नहीं लेने वालों की तुलना में वैक्सीन लेने वालों में मौत का खतरा काफी कम है। वैक्सीन नहीं लेने वालों की तुलना में वैक्सीन की पहली डोज ले चुके लोगों में 0.18% और दोनों डोज ले चुके लोगों में जोखिम 0.05% था।



