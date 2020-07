Home Minister Amit Shah ने बुलाई High level meeting, बाढ़ के हालातों से निपटने पर चर्चा

नई दिल्ली। असम ( Flood in Assam ) और बिहार ( Flood in Bihar ) समेत देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Union home minister amit shah ) ने शुक्रवार को अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग ( High level meeting ) बुलाई। बैठक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( NDMA ), राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल ( NDRF ) और गृह मंत्रालय ( home Ministry ) के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान बाढ़ प्रभावित इलाकों ( Flood affected areas ) में सरकार की ओर से किए गए इंतजामों की समीक्षा भी की। इसके साथ बाढ़ में लोगों के हुए नुकसान की भी जानकारी मांगी।

