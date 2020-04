ICMR का खुलासा: 30 दिनों में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है कोरोना वायरस का मरीज

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ( Ministry of Health ) ने मंगलवार को कहा कि देशभर में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण ( Coronavirus Infection ) के 354 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान इस वैश्विक महामारी ( Global epidemic) से आठ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।

वहीं, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ( ICMR ) के एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि अगर कोरोना वायरस का रोगी ( Coronavirus patient ) लॉकडाउन के आदेशों का पालन नहीं करता है या सोशल डिस्टेंसिंग ( Social distancing ) को नहीं मानता तो वह 30 दिनों में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है।

A recent ICMR study shows that if 1 #COVID19 patient doesn't follow lockdown orders or practice social distancing, then the patient can infect 406 people in 30 days: Lav Aggarwal,Joint Secretary,Health Ministry https://t.co/cOk0St5WBx — ANI (@ANI) April 7, 2020

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक देश में कोरोना वायरस के 4421 मरीज मिले हैं, इनमें पिछले 24 घंटे में मिले 354 संक्रमित लोग भी शामिल हैं।

वहीं, 326 संक्रमित लोगों के ठीक होने के बाद उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना हॉटस्पोट से निपटने के लिए सरकार कलस्टर कंटेनमेंट प्लानिंग को अपना रही है।

इस रणनीति से सकारात्मक परिणाम निकल कर आए हैं। इस प्लान को खास तौर पर आगरा, गौतम बौद्ध नगर, पठानमथिट्टा, भीलवाड़ा और पूर्वी दिल्ली में लागू किया गया है।

Government has been adopting a strategy for cluster containment & for outbreaks that are amenable to management. This strategy is producing positive results, especially in Agra, Gautam Buddh Nagar, Pathanamthitta, Bhilwara & East Delhi: Lav Aggarwal, Union Health Ministry pic.twitter.com/kjHtcnmtZ2 — ANI (@ANI) April 7, 2020

लव अग्रवाल ने आगे बताया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने 2,500 डिब्बों में 40,000 आइसोलेशन बेड तैयार किए हैं।

इसके साथ ही प्रतिदिन 375 आइसोलेशन बेड बनाए जा रहे हैं। यह कार्य देश भर में 133 स्थानों पर चल रहा है।

Indian Railways has prepared 40,000 isolation beds in 2,500 coaches. They are making 375 isolation beds daily and this is going on across 133 locations across the country: Lav Aggarwal, Joint Secretary, Health Ministry pic.twitter.com/PniSnVyTua — ANI (@ANI) April 7, 2020

वहीं, एक्सपर्ट्स की मानें तो कोरोना वायरस का मरीज एक दिन में कम से कम 2.3 लोगों को संक्रमित कर सकता है। दरअसल, मेडिकल साइंस में इसको R-Nought वैल्यू कहा जाता है।

यह किसी वायरस की रि-प्रॉडक्टिव नंबर होता है। जैसे किसी वायरस की R-Nought वैल्यू एक है तो उसका मरीज एक दिन एक ही व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है।

इसी तरह कोविड-19 की R-Nought वैल्यू 2.3 है।

